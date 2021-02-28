صفاقس: تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” و57 حالة إيجابية و48 حالة تعافي

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ورصدت 57 حالة إيجابية (من مجموع 276 تحليلا منجزا) و48 حالة تعافي جديدة من الفيروس.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغها الدوري، اليوم الأحد، أن عدد المصابين الذين يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة يبلغ 16 مصابا، وعدد المقيمين باقسام “كوفيد +” 74 مصابا، وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 27 مصابا.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الجهة إلى حد الآن 629 حالة وفاة، والعدد الجملي للحالات الإيجابية الحاملة للفيروس 22282 حالة (من مجموع 82346 تحليلا) والعدد الجملي للمتعافين إلى 20785 شخصا.