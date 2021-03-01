زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة و14 إصابة إضافية بفيروس كورونا

سجّلت ولاية زغوان اليوم االاثنين حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث توفّي رجل من منطقة الجوف في معتمدية الزريبة يبلغ من العمر78 سنة تم إيواؤه بوحدة الكوفيد بزغوان يوم 25 فيفري الماضي ، ارتفع على إثرها عدد الوفيات إلى 124 حالة منها 70حالة من جنس الذكور و54 من الإناث.

وذكر سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـ(وات) أن المصالح الصحية بالجهة تلقت ليلة البارحة الأحد 14 إصابة إضافية بفيروس كورونا بلغ بموجبها إجمالي الإصابات 3195 حالة منذ فتح الحدود منها 154 حالة نشطة، مشيرا إلى أن 13 مريضا يقيمون حاليا بوحدات الكوفيد منهم 3 حالات بقسم الإنعاش.