رئيس الجمهورية يعبر عن دعمه “للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد”

عبّر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الإثنين، عن تقديره الكبير ودعمه اللامحدود “للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد”، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

كما أبرز الرئيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الإثنين في قصر قرطاج، برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أهمية تحقيق استقلالية القضاء ودور القضاء المستقل في بناء دولة القانون، معتبرا أن “القضاء المستقل أفضل من ألف دستور”.

وقال إن القضاة “يعيشون وضعا دقيقا، بسبب محاولة بعض الأطراف إتلاف ما يثبت إدانة بعض المتهمين”، مؤكدا متابعته للوضع القضائي، “حتى لا يفر من العدالة أي كان، مهما كانت ثروته أو جاهه أو انتماؤه السياسي”، حسب ما جاء في مقطع الفيديو الذي نشرته مؤسسة الرئاسة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.