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بنزرت-كوفيد19: تسجيل 6 إصابات لدى طالبات بمبيت المدرسة العليا للفلاحة بماطر

2021/03/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشف المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6 إصابات بفيروس “كورونا” المستجد لدى طالبات تقمن بمبيت الفتيات بالمدرسة العليا للفلاحة بماطر من ولاية بنزرت.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، انه تم اجراء تحاليل تقص لـ14 طالبة أخرى في اطار البروتوكول الوقائي الواجب في مثل هذه الحالات وينتظر ان تصدر نتائج التحاليل يوم غد الثلاثاء.
وأضاف انه تم اليوم عزل 3 طالبات، وايوائهن بقسم ” كوفيد19″ بالمستشفى المحلي بماطر بينما تخضع بقية المصابات للمراقبة والعلاج في منازلهن، مؤكدا أن حالات جميع المصابات مستقرّة حاليا.

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