توننداكس يتراجع بنسبة 31ر0 بالمائة في اقفال الاثنين

أغلقت بورصة تونس حصّة، الإثنين، على منحى سلبي اذ تراجع مؤشرها المرجعي، “توننداكس”، بنسبة 31ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 16، 6657 نقطة وسط حجم تبادل جملي ضعيف لم تتجاوز قيمته 3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم المعامل الآلية بالساحل قائمة الارتفاعات مسجلا زيادة بنسبة 4ر5 بالمائة (980ر0 دينار) وحجم تبادل بقيمة 22 ألف دينار.

وتابع سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة منحاه التصاعدي، ليتطورا بنسبة 4 بالمائة (57ر1 د). وقدّر حجم تبادل السهم خلال الحصة 209 ألف دينار.

في المقابل، تقهقر سعر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة بنسبة 7ر5 بالمائة (000ر1 د) وسط تبادل قدّر حجمه ب80 ألف دينار، متبوعا بسهم شركة الايجار العربية لتونس، الذي تراجع بنسبة 4 بالمائة (440ر1 د) مسجلا حجم تبادل بقيمة 58 ألف دينار.

وبلغت قيمة المبادلات على سهم بنك تونس العربي الدولي 378 ألف دينار اي ما يعادل 13 بالمائة من حجم التبادل الجملي. في ما زادت قيمة السهم بنسبة 1ر2 بالمائة (000ر93 د).