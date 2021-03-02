صفاقس: تواصل المنحى التنازلي لمؤشرات الوباء خلال ال24 ساعة الماضية مع نزول عدد الوفيات إلى حالة وفاة واحدة

تواصل المنحى التنازلي لمؤشرات الوباء في ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، حيث سجلت الجهة حالة وفاة واحدة بعد أن كان عدد الوفيات يتراوح بين 8 و10 وفيات في اليوم قبل أن يتقلص بشكل تدريجي في الفترة الماضية ويستقر لمدة عند حالتين إلى ثلاث حالات وفاة في اليوم.

كما سجلت الجهة، بحسب البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بتاريخ اليوم الثلاثاء، 134 حالة شفاء من الوباء ورصدت في المقابل 92 حالة إيجابية جديدة على مجموع 356 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الاثنين.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة للوحدات الاستشفائية 19 مصابا بالفيروس وبأقسام “كوفيد+” 79 مصابا وبالمصحات الخاصة 31 مصابا.

وتشير الإحصائيات الخاصة بالوضعية الوبائية المحينة في الجهة إلى بلوغ إجمالي الوفيات 632 حالة وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية 22388 حالة (مكتشفة من مجموع 82801 تحليلا) وإجمالي المتعافين من الوباء 20999 مصابا.