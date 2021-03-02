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عاجل: ياسين العياري ينشر وثيقة مورطة لمن وصفهم بـ”العصابة” المحيطة بالرئيس ويدعو سعيد للاعتذار على فضيحة التلاقيح..

2021/03/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

دعا النائب في البرلمان ياسين العياري، رئيبس الجمهورية قيس سعيد إلى الاعتذار عن ما وصفه بفضيحة التلاقيح والتعهد بإرساء قواعد الشفافية وعدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبل.

واعتبر العياري في تدوينة له، أن رئيس الجمهورية وقع في فخ الإمارات بتسلمه للتلاقيح دون اعلام مؤسسات الدولة.

وتابع أن الهدف هو ضرب قيس سعيد لفائدة عبير موسي وفق تعبيره.

ونشر العياري وثيقة قال انها تثبت ما وصفه بـفساد العصابة المحيطة بالرئيس قائلا “هذه الوثيقة تثبت فقط خمج العصابة المحيطة بالرئيس و التي تدفعه للخطأ و التخبط و قاعدة تظر فيه و تنقص من مصداقيته.. كثيرا.”

وفي ما يلي النص الكامل للتدوينة والتفاصيل..

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