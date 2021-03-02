عاجل: ظهور سلالة جديدة لكورونا في القصرين..وهذه التفاصيل..

كشف الدكتور عبد الغني الشعباني المدير الجهوي للصحة بالقصرين عن وجود شكوك حول إمكانية ظهور سلاسة جديدة من كورونا في منطقة الرحيات التابعة لمعتمدية سبيطلة، وهو ما دفع سلط الإشراف إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ورفع عينات عدد من المصابين المقيمين في الإنعاش والمتوفين إلى المخبر المرجعي للتقصي الجيني بهدف التأكد من مدى صحة ذلك.

وتابع المصدر ذاته في تصريح لاذاعة موزاييك قائلا ” تسجيل 3 وفيات من عائلة واحدة في منطقة الرحيات من معتمدية سبيطلة وسرعة انتشار الفيروس ينذر بالخطر لذلك حامت الشكوك حول إمكانية ظهور سلالة جديدة ونحن في تقصي متواصل .. وقررنا غلق منطقة الرحيات وسيقع تحويل الحاملين للفيروس إلى مركز الحجر الصحي بالمهدية للحد من العدوى إلى حين صدور نتائج التقصي الجيني للتأكد من مدى صحة ثبوت ظهور السلالة الجديدة..”