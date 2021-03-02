هام: نحو تخفيف الإجراءات الوقائية المتعلّقة بكورونا

من المنتظر أن تعقد اللّجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ظهر اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، اجتماعها الدوري، ومن الممكن أن يتم فيه إقتراح تخفيف الإجراءات الوقائية المتعلقة بمجابهة كورونا بداية من 7 مارس الجاري، حسب ما أكّده عضو اللجنة العلمية ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير.

وكشف الوزير “للديوان أف أم”، أنّ الإجتماع سيُخصص لتحيين المؤشرات المتعلقة بالوضع الوبائي بتونس ورفع التوصيات اللازمة حول الإجراءات الوقائية وإمكانية استمرار العمل بها من عدمه قبل رفعها إلى رئاسة الحكومة واتخاذ القرارات النهائية.