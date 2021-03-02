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عاجل: تعيين متصرّف مفوّض على رأس شركة الخطوط التونسيّة

2021/03/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّر مجلس ادارة الخطوط التونسية تعيين بلقاسم الطايع متصرفا مفوضا على رأس شركة الخطوط التونسية في انتظار تعييين رئيس مدير عام جديد للشركة وفق تصريحات ادلى بها الثلاثاء 2 مارس 2021 لوكالة تونس افريقيا للأنباء المدير المركزي المكلف بالاتصال بالشركة، سامي بليدي.

ويأتي تكليف الطايع، اياما بعد اقاله الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي. علما وانه تولي منصب متصرف مفوض بالناقلة الوطنية الجوية، من جويلية 2020 الى ديسمبر 2020، بعد إقاله المدير العام الأسبق الياس المنكبي ، في 7 جويلية 2020.

ويتولى الطايع، في الوقت الحالي، خطّة رئيس مدير عام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية منذ 23 اكتوبر 2020.

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