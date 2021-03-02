المغرب تعلن عن قطع علاقاتها مع ألمانيا

وكالات- اعلنت المملكة المغربية عن قطع علاقاتها بالسفارة الالمانية بالرباط بسبب “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”.

واكدت وزارة الخارجية المغربية يوم امس الاثنين 1 مارس 2021 في رسالة إلى أعضاء الحكومة ان المغرب قرر قطع علاقاته بالسفارة الألمانية بالرباط بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية” دون ان تقدم تفاصيل عن تلك الخلافات .

واشارت الرسالة الى ان “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية استدعت قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظيرتها الألمانية بالإضافة إلى قطع كل العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.

وحول هذا القرار نقلت وكالة الاناضول عن الباحث المغربي في العلاقات الدولية خالد يايموت تاكيده إن لقطع الرباط علاقات المملكة بالسفارة الألمانية علاقة بقضية إقليم الصحراء.

واضاف أن لالمغرب مشكلة مع ألمانيا في نقطتين أساسيتين قال ان الأولى هي “التعامل الألماني من الناحية التقنية والعسكرية مع الجزائر الداعمة للبوليساريو” مشيرا الى ان النقطة الثانية تتعلق بـ”وقوف ألمانيا ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوروبي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.