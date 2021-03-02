بن عروس-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة 19 إصابة جديدة مقابل تعافي 26 مصابا

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره في ولاية بن عروس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و19 إصابة إضافية، من جملة 90 اختبار فحص جديد، وبذلك يصبح العدد الجملي للإصابات المؤكدة المسجّلة منذ بداية الجائحة 9620 إصابة منها 373 حالة وفاة.

في المقابل، أوضح رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، في تصريح لـ”وات”، أنه تم تسجيل تعافي 26 حالة جديدة من الفيروس، ليصبح اجمالي عدد الحالات المتعافية 9232

ومازال يقيم 165 شخصا بنزل الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية، وقد تم اجراء 11 تحليلا على عدد من المقيمين منهم وتسجيل مغادرة 20 شخصا انهوا فترة الحجر.

ويقيم بالمستشفى الجهوي الياسمينات 26 مصابا يتوزعون على كل من قسم الاستعجالي، وقسم الطب الباطني، وقسم الإنعاش.