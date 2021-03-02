اليابان: وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من تلقيها لقاح كورونا..

إحباط محاولتي إجتياز الحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 29 مجتازا..

تحديد موقع دفن 4 أشخاص أعدمهم “داعش” في ليبيا

إلقاء القبض على شخص مفتش عنه وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة 19 سنة

بن عروس-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة 19 إصابة جديدة مقابل تعافي 26 مصابا

2021/03/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره في ولاية بن عروس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و19 إصابة إضافية، من جملة 90 اختبار فحص جديد، وبذلك يصبح العدد الجملي للإصابات المؤكدة المسجّلة منذ بداية الجائحة 9620 إصابة منها 373 حالة وفاة.

في المقابل، أوضح رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، في تصريح لـ”وات”، أنه تم تسجيل تعافي 26 حالة جديدة من الفيروس، ليصبح اجمالي عدد الحالات المتعافية 9232
ومازال يقيم 165 شخصا بنزل الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية، وقد تم اجراء 11 تحليلا على عدد من المقيمين منهم وتسجيل مغادرة 20 شخصا انهوا فترة الحجر.

ويقيم بالمستشفى الجهوي الياسمينات 26 مصابا يتوزعون على كل من قسم الاستعجالي، وقسم الطب الباطني، وقسم الإنعاش.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn