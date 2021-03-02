ألفة الحامدي: “سمير الوافي عميل أجندات مشبوهة.. الاتحاد قدّم تنازلا مزيّفا”

تفاصيل الافراج على سجينين على وجه الخطأ بالقيروان

بسبب ملفّ النفايات الإيطاليّة: أعوان الديوانة ينفّذون وقفة احتجاجيّة

عاجل: تعيين متصرّف مفوّض على رأس شركة الخطوط التونسيّة

اليابان: وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من تلقيها لقاح كورونا..

2021/03/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قالت وزارة الصحة اليابانية، إن سيدة في الستينات توفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ بعد 3 أيام من تلقيها لقاح “فايزر” المضاد لمرض كوفيد-19، مضيفة أنه قد لا تكون هناك صلة بين الأمرين.

وذكرت الوزارة أن المرأة تلقت التطعيم يوم الجمعة ثم اشتبه الأطباء في تعرضها لنزيف في المخ يوم الاثنين، أي بعد ثلاثة أيام. وأضافت أنها أول وفاة مسجلة في اليابان بعد التطعيم.

ونقلت الوزارة عن توموهيرو موريو، وهو طبيب يقدم استشارات للحكومة، قوله “نزيف المخ الذي يشتبه في أنه سبب الوفاة يشيع نسبيا في الأربعينات إلى الستينات من العمر، وفي هذه الحالة واستنادا إلى أمثلة في الخارج، لا يبدو أن ثمة صلة بين نزيف المخ ولقاح كورونا”.

وأضاف “قد تكون مصادفة، لكن هناك حاجة لجمع المزيد من المعلومات وإجراء تقييم في مجموعات عمل مرتقبة”.

وكانت شركة “فايزر” قالت في نوفمبر إن كفاءة لقاحها ثابتة في مختلف المراحل العمرية والأعراق، مضيفة أنه لا توجد آثار جانبية كبيرة، وهو مؤشر على إمكانية نشر برنامج التطعيم على نطاق واسع في أنحاء العالم.

رويترز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn