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في المرسى: القبض على شخصين مفتش عنهما وصادرة في شأنهما أحكام سجنيّة..

2021/03/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام وفي إطار السّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر الإجراميّة المفتش عنها وتقديمها للعدالة، تمكنت اليوم 02 مـارس 2021 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمرسى من إلقاء القبض على شخصين (28 و38 سنة قاطنين بجهتي الكرم وحي الربيع) صادرة في شأنهما مناشير تفتيش لفائدة إحدى الوحدات الأمنيّة وهيكلين قضائيّين من أجل تورّطهما في قضايا عدليّة موضوعها “السّرقة والعنف الشديد” وصادرة في شأنهما أحكام تقضي بسجن أحدهما لمدّة 04 سنوات والثاني لمدّة 08 أشهر.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.

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