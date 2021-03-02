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القصرين: تأجيل التصريح بالحكم في قضية وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي في حادثة “الكشك” بسبيطلة إلى 9 مارس الجاري

2021/03/02 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

قررت المحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية المتعلقة بوفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي، الذي قضى في شهر أكتوبر الماضي خلال تنفيذ قرارات هدم لأكشاك غير قانونية في معتمدية سبيطلة، إلى يوم 9 مارس الجاري، للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما أفاد به “وات”، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.

يذكر أن مواطنا في العقد السادس من عمره أصيل مدينة سبيطلة، توفي فجر الثلاثاء الموافق ل13 أكتوبر 2020 تحت أنقاض كشك أثناء تنفيذ قرارات هدم لعدد من الأكشاك الفوضوية، وتم فتح بحث تحقيقي في الحادثة من أجل تهمة القتل 0العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أصدر في 16 أكتوبر المنقضي بطاقتي ايداع بالسجن في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة وسائق الجرافة التي استعملت لهدم البناءات الفوضوية بسبيطلة، منها الكشك التي توفي داخله عبد الرزاق الخشناوي، وتم تأخير الاستماع الى بقية الاطراف المتهمة في القضية، ومن بينهم رئيس بلدية سبيطلة ورئيس منطقة الامن الوطني بسبيطلة، وابقاؤهم في حالة سراح، وتأخير ملف القضية لإستدعاء بقية المتهمين.

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