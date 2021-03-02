المنظمة التونسية للأطباء الشبان تقرر إيقاف العمل في كافة الأقسام الاستشفائية بداية من يوم غد الاربعاء

قررت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إيقاف العمل كامل يوم غد الاربعاء بكافة الأقسام الاستشفائية، بما في ذلك حصص الاستمرار، مع استثناء أقسام الاستعجالي والإنعاش الطبي والجراحي التي تعمل بنظام الاستمرار.

وأضافت المنظمة في إعلام وجهته إلى كافة الجهات الرسمية المعنية بعد تصويت قواعدها، ورد على صفحتها الرسمية مساء اليوم الثلاثاء، أنه ستتم مواصلة إيقاف العمل إلى حين استجابة السلطات للمطالب المرفوعة ببرقية الإضراب الواردة على مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بتاريخ 18 فيفري 2021.

وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أعلنت في وقت سابق من اليوم، دخولها في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة، وذلك على خلفية عدم تجاوب سلطة الاشراف مع سلسلة التحركات الاحتجاجية التي انطلقت فيها المنظمة ونقابات قطاع الصحة منذ وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوي إثر سقوطه من مصعد معطب بمستشفى جندوبة.

يشار الى أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان نفذت اليوم في اطار الإضراب العام الوطني الذي تشنه منذ يوم أمس الاثنين احتجاجا على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في اجتماع 23 ديسمبر 2020، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة طالبت فيها وزير الصحة، فوزي مهدي، بالاستقالة من منصبه.