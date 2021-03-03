وزارة الصحة: 25 وفاة و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 1 مارس 2021

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم بتاريخ 1 مارس 2021، وإلى غاية الساعة 11 مساء، تسجيل 25 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 8047 وفاة.

كما تم بنفس التاريخ، تسجيل 562 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بعد إجراء 3600 تحليل مخبري.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 199 ألفا و476 شخصا، بعد تعافي 698 مصابا، وذلك من بين 234 ألفا و231 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا، حسب الوزارة، التكفل بـ 1113 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى إقامة 265 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 98 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 من نفس الشهر.