القبض على منفذ عملية سرقة من داخل سيارة في سوسة…

إثر تعرّض شخص بجهة سوسة إلى السّرقة من داخل سيّارته والاستيلاء على مجموعة من الأحذية الرّياضيّة والملابس وبعض التّجهيزات الإلكترونيّة من قبل مجهول، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، يوم 02 مارس 2021، بعد تعميق التّحرّيات وبعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، من التّعرّف على المورّط في عمليّة السّرقة المذكورة (من ذوي السّوابق العدليّة) والقبض عليه بمنزله وحجز المسروق وبالتّحرّي في شأنه، تبيّن أنّه محل 03 مناشير تفتيش.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.