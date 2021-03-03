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خطير: اكتشاف سلالة من “كورونا” مقاومة للقاحات في ايطاليا..وهذه التفاصيل..

2021/03/03 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن رئيس الجمعية الإيطالية لعلماء الفيروسات ومدير مختبر الأحياء الدقيقة أرنالدو كاروسو، اكتشاف “سلالة نيجيرية” من فيروس كورونا مقاومة للقاحات في إيطاليا وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

وقال: “لأول مرة في إيطاليا، قمنا بعزل سلالة تتميز بطفرات قد لا تكون اللقاحات الحالية فعالة ضدها”.

من جهته، قال مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جون نكينغاسونغ، إن “طفرة الفيروس النيجيرية تختلف عن تلك الموجودة في بريطانيا، وهي تشبه جزئيا النوع المحدد في جنوب إفريقيا.

وأضاف: “وفقا للنتائج الأولية، فإن هذه الطفرة أقل عدوى من الطفرة الجنوب إفريقية”، مشيرا إلى أن “السلالة جديدة من فيروس كورونا في نيجيريا تم الكشف عنها في ديسمبر من العام الماضي”.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى إصابة أكثر من 114.7 مليون شخص بفيروس كورونا، وتعافي 64.7 مليون شخص، في سجل وفاة أكثر من 2.5 مليون شخص بالفيروس حول العالم.

وكالات

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