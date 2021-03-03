المنستير: تسجيل 6 وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الأخيرين

سجلت الدوائر الصحية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير خلال اليومين الماضيين، 6 حالات وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 372 حالة وفاة، وجملة الإصابات الى 14 ألفا و542 إصابة، حسب آخر حصيلة محينة للإدارة الجهوية للصحة صدرت مساء امس الثلاثاء

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 14 إصابة بالمنستير، و3 إصابات بقصر هلال، وإصابتين بالمكنين، وإصابتين بالوردانين، وإصابة واحدة ببنبلة، وإصابة واحدة بطبلبة.

وتطوّر العدد الجملي لحالات التعافي إلى 13 ألفا و204 حالات، منها 10 حالات جديدة، في حين يواصل 2898 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي، و104 من الأشخاص فترة الحجر الصحي الاجباري، وأنهى مجموع 68 ألفا و540 شخصا مدّة الحجر الصحي

وتقيم بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 36 حالة من مجموع 966 حالة بالجهة مازالت حاملة لفيروس “كورونا”، وبلغ مجموع اختبارات تقصي الفيروس بالولاية56 ألفا و743 اختبارا.