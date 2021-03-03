عاجل: هذا عدد الاصابات المسجلة في تونس بالسلالة البريطانية لكورونا..

خطير: اكتشاف سلالة من “كورونا” مقاومة للقاحات في ايطاليا..وهذه التفاصيل..

هام: رئاسة الجمهوريّة توضّح علاقة قيس سعيد بحزب “الشعب يريد”

القبض على منفذ عملية سرقة من داخل سيارة في سوسة…

تطاوين: تسجيل حالة وفاة واحدة و30 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/03/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت الادارة الجهويّة للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في معتمدية البئر الاحمر، ما يرفع العدد الجملي للوفيات الى 157 وفاة منذ بداية انتشار الجائحة.

وتوزعت حالات الوفاة، إلى 60 حالة في تطاوين الشمالية، و34 في كل من غمراسن وتطاوين الجنوبية، و11 حالة في بني مهيرة، و8 في البئر الاحمر، و4 في الصمار، و3 حالات في كل من ذهيبة ورمادة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة، وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، اليوم الاربعاء، 30 اصابة جديدة، 13 منهم في غمراسن، و7 في تطاوين الشمالية، و5 في البئر الاحمر، و4 في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة في الصمار، وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ شهر مارس الماضي الى 2604 إصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا، مصاب واحد للعلاج بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الى جانب 3 مصابين بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn