تطاوين: تسجيل حالة وفاة واحدة و30 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت الادارة الجهويّة للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في معتمدية البئر الاحمر، ما يرفع العدد الجملي للوفيات الى 157 وفاة منذ بداية انتشار الجائحة.

وتوزعت حالات الوفاة، إلى 60 حالة في تطاوين الشمالية، و34 في كل من غمراسن وتطاوين الجنوبية، و11 حالة في بني مهيرة، و8 في البئر الاحمر، و4 في الصمار، و3 حالات في كل من ذهيبة ورمادة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة، وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، اليوم الاربعاء، 30 اصابة جديدة، 13 منهم في غمراسن، و7 في تطاوين الشمالية، و5 في البئر الاحمر، و4 في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة في الصمار، وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ شهر مارس الماضي الى 2604 إصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا، مصاب واحد للعلاج بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الى جانب 3 مصابين بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.