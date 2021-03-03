فظيع: وفاة شاب 19 سنة بعد القاء نفسه من الحافلة اثر شجار مع القابض..

توفي مساء أمس شاب عمره حوالي 19 عاما متأثرا بإصابته على اثر سقوطه من حافلة لنقل التلاميذ على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي منزل عبد الرحمان ومنزل جميل.

ووفق ما افادة المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت كمال المليتي في تصريح لاذاعة شمس أف أم فقد تولى أعوان الحماية المدنية نقل المصاب الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت بعد تعرضه لاصابة بليغة على مستوى الرأس وعدة رضوض بانحاء مختلفة من جسده أين توفيَ متأثرا باصابته.

وبحسب ما أكده بشير الدقي مساعد مدير بالشركة الجهوية للنقل ببنزرت فان الهالك صعد الى الحافلة التي كانت مخصصة لنقل التلاميذ عنوة بعد ما تم منعه من طرف القابض مما أدى الى تشابك بينهما قبل أن يلقي بنفسه من النافذة لان سائق الحافلة كان ينوي التوجه به الى مركز الأمن، حسب تعبيره.

هذا وقد تم فتح تحقيق في الحادثة والابحاث ما تزال متواصلة..