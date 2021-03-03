وزير الصحة يؤكد حرص الوزارة على إتمام التراتيب الإدارية اللازمة لإطلاق اسم الفقيد الدكتور بدر الدين العلوي على مستشفى القصرين

أكّد وزير الصحة فوزي مهدي، خلال لقائه اليوم الإربعاء بعائلة الفقيد الدّكتور بدر الدّين العلوي، حرص الوزارة على إتمام التراتيب الإداريّة اللازمة لإطلاق اسم الفقيد على المستشفى الجهوي بالقصرين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وجدّد الوزير لوالدة الفقيد الدّكتور بدر الدّين العلوي وشقيقه، تضامن وزارة الصحة التام ووقوف الحكومة إلى جانبها وسعيها إلى الإسراع بتقديم السّند المعنوي والمادي اللازم للعائلة من خلال تقديم التعويضات المناسبة لدرء انعكاسات هذه الحادثة الذي راح ضحيّتها الطبيب المقيم بدر الدّين العلوي وهو يؤدّي واجبه المهنيّ بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

يشار إلى ان المنظمة التونسية للأطباء الشبان ونقابات في قطاع الصحة، تطالب منذ وفاة بدر الدين العلوي في شهر ديسمبر الفارط، جراء سقوطه من مصعد معطب بمستشفى جندوبة، وزارة الصحة والحكومة برد الاعتبار المادي والمعنوي لعائلة الفقيد واطلاق اسمه على مستشفى القصرين باعتباره أصيل الجهة.