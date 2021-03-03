أعوان واطارات رئاسة الحكومة في اضراب بيومين

اكد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة ايمن الديماسي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 دخول اعوان واطارات رئاسة الحكومة بمختلف الاسلاك والمؤسسات التابعة لها في اضراب حضوري اليوم وغدا الخميس .

وقال ان الاضراب جاء بدعوة من النقابات الثلاث وهي النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية .

وابرز ان اهم المطالب تتمثل في الحق في التفاوض والحق النقابي المنصوص عليه في الدستور.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الديماسي تشديده على انه تم رفع شعار “الإضراب حق ” بسبب ضرب الإدارة هذا الحق مؤكدا أن الحل الأساسي يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض الجدي بين مختلف الأطراف وتقديم اقتراحات عملية يمكن تطبيقها على ارض الواقع.

وأشار الديماسي إلى ان النقابات الثلاث ستتوجه في صورة عدم استجابة الإدارة لمختلف المطالب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل “للنظر في السبل النضالية القادمة في سبيل تحقيق جميع المطالب المشروعة”.

وذكرت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية عفاف غابري من جهتها بأن من بين اهم المطالب المرفوعة اعادة هيكلة رئاسة الحكومة وإعادة النظر في المنظومة الرقابية باعتبار انه لا يمكن مكافحة الفساد بوضع مادي ولوجستي مترد للهيئات الرقابية الاربعة .

وقالت انهم يطالبون باحداث نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى وإحداث مدونة خاصة بتصنيف العملة على غرار القانون الأساسي المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية وتوحيد أنظمة التأجير والمساواة في ذلك بين جميع الهيئات الرقابية الموجودة برئاسة الحكومة واستصدار القانون المتعلق بتعاونية إطارات وأعوان رئاسة الحكومة.