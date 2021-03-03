27 وفاة و777 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2021

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، بأنه تم بتاريخ 2 مارس 2021، وإلى غاية الساعة 11 مساء، تسجيل 27 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 8074 وفاة.

كما تم بنفس التاريخ، تسجيل 777 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بعد إجراء 3795 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 200 ألف و229 شخصا، بعد تعافي 753 مصابا، وذلك من بين 235 ألفا و8 أشخاص حاملين للفيروس.

ويتم حاليا، حسب الوزارة، التكفل بـ 1117 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى إقامة 267 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 98 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 من نفس الشهر.