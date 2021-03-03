نابل: تسجيل حالة وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية نابل، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 479 حالة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي حول الوضع الوبائي في الجهة.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحّة في ذات التقرير، أنها رصدت كذلك 34 إصابة محلية جديدة، بعد إجراء 267 تحليلا مخبريا، ليبلغ عدد الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 15956 إصابة.

في المقابل، تراجع عدد الحالات النشيطة من بين المصابين بالفيروس ليبلغ 456 حالة، بعد شفاء 43 حالة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، كما تراجع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الى 33 حالة.