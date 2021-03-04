قبلي: تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتواصل الاستقرار المسجل في عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مع تواصل الاستقرار المسجل في عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي في حدود 196 منذ ظهور الوباء

وذكر الحداد في تصريح ل(وات) ان الحالات الايجابية الواردة مساء امس الاربعاء على الادارة الجهوية للصحة تضمنت 7 حالات تم تاكيدها من بين نتائج 34 عينة وردت من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي اضافة الى 5 حالات تم تاكيدها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة، فضلا عن نتيجة ايجابية واردة من احد المخابر الخاصة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ ظهور الوباء الى 5007 حالات منها 4627 حالة تعافي الى حد الان و195 حالة وفاة فيما لا تزال 74 حالة مصنفة نشطة

وذكر المصدر ذاته بان الحالات الايجابية المسجلة منذ اعادة فتح الحدود الى اليوم والبالغة الى حد الان 4896 حالة تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية ب1123 اصابة مؤكدة منها 1078 حالة تعافي و16 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 29 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1184 اصابة تعافت منها 1121 حالة فيما لا تزال 15 حالة نشطة مع تسجيل 48 حالة وفاة

اما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم تسجيل 1075 اصابة تعافت منها الى حد الان 1021 حالة فيما لا تزال 12 حالات نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 486 اصابة مؤكدة بالفيروس منها 461 حالة تعافي و7 حالات لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 18 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 811 اصابة منها 743 حالة تعافي و18 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 50 حالة وفاة

وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم تسجيل 209 اصابات منها 195 حالة تعافي و6 حالات لا تزال نشطة و8 حالات وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 8 اصابات تعافت كلها