بعد تسجيل اصابات بالسلالة البريطانيّة لكورونا في تونس: ريم عبد الملك تحذّر

المشيشي ووزير الخارجية الروسي يتفقان على التسريع في حصول تونس على طلبيتها من مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V”

27 وفاة و777 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2021

الهاشمي الوزير: تم تسجيل أربع حالات متأكدة من السلالة البريطانية لفيروس كورونا في تونس فيما يتم التأكد من خمس حالات أخرى

ألمانيا تخفف إجراءات الحجر المتخذة لمكافحة فيروس كورونا تدريجيا..

2021/03/04 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

تبنت السلطات الألمانية خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا سيبدأ العمل بها في 8 آذار/مارس ستخفف خلالها إجراءات الحجر المفروضة حاليا، لكن البلاد لا تزال بعيدة جدا عن عودة الحياة الطبيعية إليها.

وأشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء امس الأربعاء إلى أن حكومتها ستطبق اعتبارا من الاثنين خطة تدريجية ومشروطة لتخفيف إجراءات الحجر السارية لمكافحة كوفيد-19 والتي أثارت استياءً شعبيا متزايدا انعكس قلقا في صفوف حزبها قبل سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وأكدت ميركل في أعقاب اجتماع حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ضم إليها حكام ولايات البلاد أن المتاجر غير الأساسية والمتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية والمواقع التذكارية ستعيد فتح أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة إذا ظل معدل الإصابة بالفيروس أقل من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، مؤكدة أنه بهذه الخطة المكونة من خمسة أطوار فإن ألمانيا تدخل “مرحلة جديدة”.

أ.ف.ب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn