ألمانيا تخفف إجراءات الحجر المتخذة لمكافحة فيروس كورونا تدريجيا..

تبنت السلطات الألمانية خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا سيبدأ العمل بها في 8 آذار/مارس ستخفف خلالها إجراءات الحجر المفروضة حاليا، لكن البلاد لا تزال بعيدة جدا عن عودة الحياة الطبيعية إليها.

وأشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء امس الأربعاء إلى أن حكومتها ستطبق اعتبارا من الاثنين خطة تدريجية ومشروطة لتخفيف إجراءات الحجر السارية لمكافحة كوفيد-19 والتي أثارت استياءً شعبيا متزايدا انعكس قلقا في صفوف حزبها قبل سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وأكدت ميركل في أعقاب اجتماع حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ضم إليها حكام ولايات البلاد أن المتاجر غير الأساسية والمتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية والمواقع التذكارية ستعيد فتح أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة إذا ظل معدل الإصابة بالفيروس أقل من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، مؤكدة أنه بهذه الخطة المكونة من خمسة أطوار فإن ألمانيا تدخل “مرحلة جديدة”.

أ.ف.ب