الرابطة 2 – برنامج مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 6 مارس

— المجموعة الاولى

في مدنين – س 14

اولمبيك مدنين – جمعية جربة

— المجموعة الثالثة

في بن عروس – س 14

سبورتينغ بن عروس – مستقبل قابس

في القلعة الصغرى – س 14

القلعة الرياضية – نادي منزل بوزلفة

في صفاقس 2 مارس – س 14

سكك الحديد الصفاقسي – امل جربة

— المجموعة الرابعة

في حمام سوسة – س 14

امل حمام سوسة – مستقبل المحمدية

في القصرين – س 14

مستقبل القصرين – اولمبيك سيدي بوزيد

في جرجيس – س 14

الترجي الجرجيسي – النجم الرادسي

— الاحد 7 مارس

— المجموعة الاولى

في قربة – س 14

النادي القربي – جندوبة الرياضية

في الشبيكة – س 14

مستقبل السبيخة – نادي حمام الانف

–المجموعة الثانية

في مساكن – س 14

هلال مساكن – قوافل قفصة

في صفاقس 2 مارس – س 14

الملعب الصفاقسي – الملعب القابسي

في منزل نور – س 14

كوكب منزل نور – مستقبل وادي الليل