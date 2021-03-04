في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 6 مارس
— المجموعة الاولى
في مدنين – س 14
اولمبيك مدنين – جمعية جربة
— المجموعة الثالثة
في بن عروس – س 14
سبورتينغ بن عروس – مستقبل قابس
في القلعة الصغرى – س 14
القلعة الرياضية – نادي منزل بوزلفة
في صفاقس 2 مارس – س 14
سكك الحديد الصفاقسي – امل جربة
— المجموعة الرابعة
في حمام سوسة – س 14
امل حمام سوسة – مستقبل المحمدية
في القصرين – س 14
مستقبل القصرين – اولمبيك سيدي بوزيد
في جرجيس – س 14
الترجي الجرجيسي – النجم الرادسي
— الاحد 7 مارس
— المجموعة الاولى
في قربة – س 14
النادي القربي – جندوبة الرياضية
في الشبيكة – س 14
مستقبل السبيخة – نادي حمام الانف
–المجموعة الثانية
في مساكن – س 14
هلال مساكن – قوافل قفصة
في صفاقس 2 مارس – س 14
الملعب الصفاقسي – الملعب القابسي
في منزل نور – س 14
كوكب منزل نور – مستقبل وادي الليل
الرابطة 2 – برنامج مقابلات الجولة السادسة
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري: