هذه حصيلة الاصابات بكورونا بالمهدية في الـ24 ساعة الأخيرة

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الخميس، وفاة مصاب بفيروس “كورونا” المستجد أصيل معتمدية الجم عن عمر ناهز 69 سنة.

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية، التي شملت 204 عينات، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 11 ببومرداس، و3 بكل من قصور الساف وسيدي علوان، إصابتين (02) بالشابة والمهدية وهبيرة، بالإضافة إلى إصابة واحدة بالسواسي.

في المقابل، تماثل 33 مصابا بالفيروس للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 7525 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 8158 إصابة من بينها 227 حالة وفاة، و406 حالات نشطة (حاملة للفيروس).

وانخفض عدد المصابين المقيمن بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية إلى 16 مصابا، من بينهم 10 بقسم الانعاش و6 بوحدة كوفيد.