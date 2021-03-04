بعد تسجيل اصابات بالسلالة البريطانيّة لكورونا في تونس: ريم عبد الملك تحذّر

المشيشي ووزير الخارجية الروسي يتفقان على التسريع في حصول تونس على طلبيتها من مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V”

27 وفاة و777 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2021

الهاشمي الوزير: تم تسجيل أربع حالات متأكدة من السلالة البريطانية لفيروس كورونا في تونس فيما يتم التأكد من خمس حالات أخرى

هذه حصيلة الاصابات بكورونا بالمهدية في الـ24 ساعة الأخيرة

2021/03/04 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الخميس، وفاة مصاب بفيروس “كورونا” المستجد أصيل معتمدية الجم عن عمر ناهز 69 سنة.
وكشفت نتائج التحاليل المخبرية، التي شملت 204 عينات، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.
وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 11 ببومرداس، و3 بكل من قصور الساف وسيدي علوان، إصابتين (02) بالشابة والمهدية وهبيرة، بالإضافة إلى إصابة واحدة بالسواسي.
في المقابل، تماثل 33 مصابا بالفيروس للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 7525 حالة.
وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 8158 إصابة من بينها 227 حالة وفاة، و406 حالات نشطة (حاملة للفيروس).
وانخفض عدد المصابين المقيمن بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية إلى 16 مصابا، من بينهم 10 بقسم الانعاش و6 بوحدة كوفيد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn