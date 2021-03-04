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تمتيع 8976 عاملا بهذا القطاع بمنح استثنائيّة

2021/03/04 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس عن تمكين 556 مؤسسة عاملة في القطاع السياحي والصناعات التقليدية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، من المنح الظرفية الخاصة بشهر جانفي 2021 وذلك لفائدة 8976 عاملا.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها ان مطالب 115 مؤسسة مازالت بصدد الدرس لفائدة 1331 عاملا، سيقع تمتيعهم بالمنح الاستثنائية فور استكمال الوثائق والمعطيات المنقوصة.

وللإشارة فإن هذه المساعدات تندرج في إطار العمل بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021 والمتعلق بإسناد منح ظرفية لفائدة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية والمتضررة من تداعيات تفشي مرض كوفيد 19.

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