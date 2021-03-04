الجرندي يتباحث مع نظيره السعودي سبل تطوير العلاقات الثنائية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بالأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجيّة المملكة العربيّة السّعوديّة ، وذلك خلال أعمال الدّورة العاديّة (155) لمجلس جامعة الدّول العربيّة على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقرّ الأمانة العامّة بالقاهرة.

وتطرق الجانبان، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة، إلى العلاقات الثّنائيّة التّونسيّة السّعوديّة وسبل مزيد تعزيزها وتطويرها ، وتباحثا حول الإستحقاقات الثّنائيّة القادمة. .

كما استعرضا مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربيّة، وأبرز القضايا المطروحة على مجلس وزراء الخارجيّة العرب، مشدّدين على أهميّة بلورة توافق عربي بشأنها والدّفاع عنها في مختلف المحافل الإقليميّة والدّوليّة، تعزيزا لجهود تسوية هذه القضايا تسوية سياسيّة بما من شأنه مزيد ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

،ووجّه وزير خارجيّة المملكة العربيّة السّعوديّة دعوة للجرندي لأداء زيارة إلى المملكة من أجل مزيد التّشاور والتنسيق ،حسب نص البلاغ