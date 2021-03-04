انتخاب طارق الشّريف رئيسا لشبكة “أنيما” للاستثمار

انتُخب رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، طارق الشريف، رئيسا لشبكة “أنيما” للاستثمار، في ختام اجتماع مجلس ادارة الشبكة الذي التأم يوم 25 فيفري 2021.

وأكدت كونكت، في بلاغ أصدرته الخميس، ان طارق الشريف سيصبح بذلك الرئيس السادس لشبكة “أنيما” للاستثمار منذ تأسيسها، عوضا عن عبد القادر بطاري ممثل وكالة جهة الشرق بالمغرب.

وأبدى طارق الشريف، وفق المصدر ذاته، عن تطلعه لتعزيز مكانة “أنيما” لتصبح من أهم شبكات التعاون لترويج الاستثمارات وتطوير الشركات بين أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، والاعتماد على خبرة 70 منظمة الأعضاء المتواجدة في 18 بلدا، وما يزيد عن 400 خبير.

وأضاف الشريف “أتمنى أن نعمل سويا على رفع التحديات الراهنة والتي يجب أن تلعب فيها شبكة “أنيما” دورا محوريا والتي تتمثل في الانتعاش الاقتصادي والقدرة التنافسية وجاذبية المناطق والتحديات المناخية والتنمية المستدامة والحوار والتعاون بين المنظمات والمؤسسات الناشطة في البلدان المتوسطية”.

وولد طارق الشريف يوم 7 أوت 1955 في صفاقس، وترأس المجموعة التونسية أليانس منذ سنة 1981. ويتقلّد الى اليوم منصب رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، ثاني منظمة نقابية لرؤساء المؤسسات في البلاد، والتي تضم المؤسسات العمومية والخاصة التونسية والأجنبية والناشطة في مختلف القطاعات. علما أنه قام بتأسيسها سنة 2011.

وتحصل الشّريف على درجة الأستاذية في القانون (جامعة باريس الجنوبية – فرنسا)، وكما حاز على شهادة في التصرف من المعهد العالي للتصرف بباريس وأخرى في السياسة الدولية من معهد الدراسات العليا الدولية.