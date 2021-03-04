الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر من وجود وانتشار حملة تصيد جديدة تستهدف المقبلين على خدمة “سجلني “

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، مساء الخميس، من وجود وانتشار حملة تصيد جديدة تستهدف المقبلين على خدمة “سجلني” التي أطلقتها مؤخرا وزارة تكنولوجيات الإتصال لتسجيل الهواتف الذكية.

ودعت الوكالة في بلاغ لها، إلى التأكد في كل مرة من صحة ومصداقية الروابط الإلكترونبة ومواقع الواب قبل الولوج إليها، مشددة على ضرورة اجتناب الإدلاء بأي معطى خاص أو شخصي على مواقع التواصل الإجتماعي والأنترنات.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية الراغبين في الإنتفاع بخدمة “سجلني” لتسجيل الهواتف الذكية أن إسداء هذه الخدمة لا يتم إلا عبر الموقع

الرسمي:

https://www.sajalni.tn/

تهدف منظومة “سجلني”، التّي سيتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتصرّف فيها، حماية الشبكات العموميّة والطيف التردّدي والحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز حماية المستهلك (الصحّة والجودة).

وترتكز هذه المنظومة على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات تشمل القائمة البيضاء (للاجهزة المتحصّلة على المصادقة) والرماديّة (للاجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية) والسوداء (الاجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).