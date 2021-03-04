بورصة تونس تقفل حصة الخميس في المنطقة الخضراء

أقفلت بورصة تونس معاملاتها، لحصة الخميس، في المنطقة الخضراء اذ سجل المؤشر “توننداكس” ارتفاعا بنسبة 64ر0 بالمائة في حدود النقطة 3ر6727 وسط حجم تداول بقيمة 5ر9 مليون دينار، حسب التحليل اليوم للوسيط في البورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وفي ما يتعلق باداء الاسهم، تصدر سهم المعامل الآلية بالساحل قائمة الارتفاعات بنسبة 6ر5 بالمائة في حدود 130ر1 د، وسط حجم تبادل محتشم ناهز 8 آلاف دينار.

وتابع سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي منحاه التصاعدي لتتحسّن قيمته بنحو 5ر5 بالمائة (950ر0 د) وسط حجم تبادل ناهز 25 ألف دينار.

وتكبّدت، في المقابل، مجموعة تواصل القابضة اعلى الخسائر لهذه الحصة لينخفض سعر سهمها بنسبة 4ر4 بالمائة (860ر0 د) مع حجم تبادل بلغ 146 ألف دينار.

وانخفض سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 2ر4 بالمائة (390ر1 د) وسط حجم تبادل ناهز 48 ألف دينار.

وعاد النصيب الأكبر من قيمة التبادل لشركة صنع المشروبات بتونس بنحو 2ر4 م د (أي ما يعادل 45 بالمائة من حجم التبادل الجملي)، فيما حقق سهمها تطورا بحوالي 6ر2 بالمائة (670ر19 د).