الرابطة المحترفة الاولى : اتحاد تطاوين يطيح بالنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي يتنفس الصعداء

احدث اتحاد تطاوين المفاجاة بفوزه على مضيفه النادي الصفاقسي 2-1 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس ضمن الدفعة الثالثة لمباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ورغم مبادرة النادي الصفاقسي بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة التاسعة بنيران صديقة بعدما غالط محمد علي بالاكحل حارس مرماه، فان اتحاد تطاوين تمكن من قلب المعطيات وانتزاع العلامة الكاملة مخالفا كل التوقعات بفضل هدفي فرات السلطاني (27) ومحمد علي عبد السلام (74).

وتكبد النادي الصفاقسي خسارته الاولى هذا الموسم على ميدانه ليتوقف عداده عند 27 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع النجم الساحلي على بعد 10 نقاط من الترجي الرياضي المتصدر علما وان الفريق خاض مباراته الاخيرة تحت قيادة انيس بوجلبان بعد استقدام الاسباني جوزي بيبي مورسيا.

وفي المقابل، تابع اتحاد تطاوين مسيرته الوردية بجمعه 10 نقاط من مجموع 12 ممكنة خلال الجولات الاربع الاخيرة ليقفز ابناء المدرب شكري الخطوي الى المركز الثامن برصيد 18 نقطة. واكد اتحاد تطاوين مجددا النتائج الايجابية التي ما انفك يحققها هذا الموسم امام “الفرق الكبرى” بفوزه على النادي الصفاقسي ايابا بعدما فرض عليه التعادل ذهابا واقتسامه النقاط كذلك خارج ارضه في مرحلة الذهاب امام النادي الافريقي والنجم الساحلي.

وفي مباراة ثانية، جدد النادي البنزرتي في اول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد قيس اليعقوبي العهد مع الانتصارات بتغلبه على ضيفه الملعب التونسي بهدف نظيف حمل توقيع امادو صابو في الدقيقة 14. وخرج النادي البنزرتي الذي اكتفى في الجولات الخمس الاخيرة بنقطتين من تعادلين وثلاث هزائم من منطقة النزول وصعد الى المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة تاركا خلفه النادي الافريقي (12 نقطة) وشبيبة القيروان (نقطتان).

اما الملعب التونسي فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة في المرتبة التاسعة ليواصل فريق باردو نزيف النقاط بعدما عجز للمباراة الثامنة على التوالي في تلمس طريق الفوز محققا 4 تعادلات و4 هزائم.

الخميس 4 مارس 2021

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي 1 محمد امين بالاكحل (9 خطا في مرماه)

اتحاد تطاوين 2 فرات السلطاني (27) محمد علي عبد السلام (74)

في ملعب أحمد البصيري ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي 1 امادو صابو (14)

الملعب التونسي 0

الأربعاء 3 مارس 2021

في المهدية

مستقبل الرجيش 1 مروان السعيدي دق 54

النادي الافريقي 1 صابر خليفة دق 65

في المتلوي

نجم المتلوي 1 فرانك سيدريك دق 76

النجم الساحلي 1 حمزة لحمر (90 زائد 4 ض ج)

في القيروان

شبيبة القيروان 0

الأولمبي الباجي 1 ابراهيم فرحي دق 82

الثلاثاء 2 مارس 2021

في سليمان

مستقبل سليمان 2 رشاد العرفاوي (45 ض ج) محمد بن طرشة (55)

اتحاد بن قردان 2 سيف الدين الجربي (15) يوسف المسراطي (52)

جدير بالذكر أنّ مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري ستقام يوم 27 مارس الجاري بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي في رابطة ابطال افريقيا.

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7

النادي الصفاقسي 27 14 8 3 3 21 8

النجم الساحلي 27 14 8 3 3 20 12

اتحاد بن قردان 25 15 6 7 2 13 6

مستقبل الرجيش 23 15 6 5 4 16 11

الاولمبي الباجي 20 15 5 5 5 15 16

مستقبل سليمان 20 15 5 5 5 19 22

الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 10

اتحاد تطاوين 18 15 4 6 5 12 16

الملعب التونسي 16 15 3 7 5 16 16

نجم المتلوي 16 15 4 4 7 8 14

النادي البنزرتي 13 14 3 4 7 9 14

النادي الافريقي 12 15 2 6 7 16 25

شبيبة القيروان 2 15 0 2 13 8 35