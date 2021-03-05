هكذا سيكون الطقس اليوم

وزارة الصحة تمنح اللقاح الصيني سينوفاك رخصة ترويجية ووصول 300 الف جرعة منه الاسبوع المقبل الى تونس

تسجيل 32 وفاة و635 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 3 مارس 2021

عاجل: نحو التخفيف في حظر التجول..وهذه التفاصيل..

الرابطة 1- هيثم القصعي يدير لقاء النادي الافريقي والنادي الصفاقسي

2021/03/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تم تعيين الحكم هيثم القصعي لادارة قمة مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي يوم الاحد بملعب رادس بداية من الساعة 16 و15 دق.
وفي ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة:
السبت 6 مارس
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيري محرز المالكي
الاحد 7 مارس
في رادس – س 16 و15
النادي الافريقي – النادي الصفاقسي هيثم القصعي
في حمام سوسة – س 14
النجم الساحلي – مستقبل سليمان وليد الجريدي
في باجة – س 14
الاولمبي الباجي – مستقبل الرجيش نضال اللطيف
في بنزرت – س 14
النادي البنزرتي – نجم المتلوي الصادق السالمي
في باردو – س 14
الملعب التونسي – شبيبة القيروان سفيان قتات
ملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn