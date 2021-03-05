الرابطة 1- هيثم القصعي يدير لقاء النادي الافريقي والنادي الصفاقسي

تم تعيين الحكم هيثم القصعي لادارة قمة مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي يوم الاحد بملعب رادس بداية من الساعة 16 و15 دق.

وفي ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة:

السبت 6 مارس

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيري محرز المالكي

الاحد 7 مارس

في رادس – س 16 و15

النادي الافريقي – النادي الصفاقسي هيثم القصعي

في حمام سوسة – س 14

النجم الساحلي – مستقبل سليمان وليد الجريدي

في باجة – س 14

الاولمبي الباجي – مستقبل الرجيش نضال اللطيف

في بنزرت – س 14

النادي البنزرتي – نجم المتلوي الصادق السالمي

في باردو – س 14

الملعب التونسي – شبيبة القيروان سفيان قتات

ملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.