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من بين عناصرها امرأتين: الاطاحة بشبكة ترويج مخدرات وحجز كميات كبيرة من الزطلة..

2021/03/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت يوم 03 مـارس 2021 وحدات الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من ضبط امرأتين (26 و27 سنة قاطنتين تونس العاصمة) على متن سيّارة بحوزتهما 103 صفيحة من مخدّر القنب الهندي تزن حوالي 10 كلغ وكيسين من مخدّر “الكوكايين” يزنان حوالي 500 غرام.

بالتحرّي معهما إعترفتا أنهما تسلمتا كمية المخدّرات المذكورة من شخص (37 سنة قاطن بجهة رادس ميكانيكي بإحدى البواخر) والذي بالتحوّل إلى منزله وتفتيشه بعد استشارة النيابة العموميّة تمّ العثور على 30 صفيحة من مخدّر القنب الهندي تزن حوالي 03 كلغ ومبلغا ماليّا قدره 19 ألف دينار، كما تمّ ضبط شخصين آخرين (34 و 42 سنة) قاطنين معه بنفس المنزل، وبالتحرّي معه اعترف بتهريبه لكمية المخدّرات المحجوزة بمشاركة زميله في العمل (33 سنة قاطن ولاية قفصة) والذي تمّ ضبطه بوسط العاصمة وذلك بعد أن تسلماها من أحد معارفهم (35 سنة متواجد حاليّا بإحدى الدّول الاوروبية) حيث قام أحد شركائهم (62 سنة قاطن ولاية بنزرت) بإخراجها من الميناء على متن شاحنة تابعة لإحدى الشركات المختصّة في إصلاح محرّكات السّفن التي يعمل بها والذي بضبطه تمّ العثور لديه على مبلغ مالي قدره 5520 دينارا مقابل إخراج كمية المخدّرات من الميناء.

بمراجعة النيابة العموميّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمة الأبحاث المتواصلة.

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