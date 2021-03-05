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هيئة مكافحة الفساد تلقّت أكثر من 859 قرار حماية منذ صدور قانون الإبلاغ عن الفساد سنة 2017

2021/03/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفادت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ماجدة بنحمد، بأنّ الهيئة تلقّت أكثر من 859 قرار حماية منذ صدور قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين سنة 2017 وإلى حدود فيفري 2021.

وبيّنت بنحمد، في عرض قدّمته خلال ندوة انتظمت اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المبلّغ، أنّ الهيئة أصدرت 477 قرار حماية تتوزّع بين 295 قرارا بالرفض، وما يعادل 182 قرارا بإسناد حماية، في ما تزال بقيّة الملفات وهي في حدود 382 في طور الدرس والتدقيق والتثبّت مع المبلغين.

وأكّدت أنّ أهم جزء في حماية المبلّغ هو حماية سريّة هويّته أثناء كل مراحل التثبّت والبحث، مع التأكيد على كل الجهات القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلّغ عند سماعه كشاهد.

ولفتت إلى انّ المبلّغ يتمتّع بالإعانة العدلية والقضائيّة لدى المحكمة الإداريّة في خصوص الدعاوى المثارة ضدّه أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بالإبلاغ عن الفساد، كما يتمتع بالإحاطة المعنويّة ضد كل هرسلة مسلطة عليه من رؤسائه في العمل.

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