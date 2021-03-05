بورصة تونس تختتم معاملات الأسبوع على وقع إيجابي

سجل سوق البورصة منحى إيجابي خلال الأسبوع الممتد من الإثنين 1 مارس إلى الجمعة 5 مارس 2021، ليسجل مؤشرها المرجعي ” توننداكس” ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة عن مستوى 50ر6765 نقطة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية”.

وتميز أداء البورصة الأسبوعي بتحسن نسق التبادلات إذ بلغت قيمتها 34 مليون دينار بمعدل يومي بلغ 9ر6 مليون دينار. وللإشارة فإن حجم تبادل الكتل الذي سجلته أسهم كل من التجاري بنك والشبكة التونسية للسيارات والخدمات والبنك العربي لتونس، بلغ 2ر7 مليون دينار.

وبخصوص أداء الأسهم، حقق سهم المعامل الآلية أفضل أداء خلال الأسبوع، مرتفعا بنسبة 28 بالمائة (190ر1 د) مقابل حجم تبادل ضعيف لم تتجاوز قيمته 84 ألف دينار.

كما ارتفع سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، خلال هذا الأسبوع، بنسبة 17 بالمائة (240ر1 د) بحجم تبادل بلغ 1ر1 مليون دينار.

في المقابل، قدم سهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة الأداء الأضعف لهذا الأسبوع، ليتراجع بنسبة 6ر8 بالمائة (380ر1د) وبلغ حجم تداول السهم 383 ألف دينار، متبوعا بسهم شركة الإيجار العربية لتونس، الذي انخفض بنسبة 7ر6 بالمائة (400ر1د) بقيمة تبادلات بلغت 85 ألف دينار.

من جهة أخرى، استأثر سهم التجاري بنك، خلال الأسبوع ، بأكبر حجم تبادلات لتصل قيمته إلى 1ر5 مليون دينار، كما ارتفع السهم خلال هذه الفترة بنسبة 4ر0 بالمائة (200ر27د).