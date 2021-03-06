لقاح “سبوتنيك V” الروسي يصعد إلى المرتبة الثانية عالميا في قائمة أكثر اللقاحات شعبية ضد كورونا..

صعد لقاح “سبوتنيك V” الروسي إلى المرتبة الثانية في قائمة اللقاحات الأكثر شعبية ضد فيروس كورونا في العالم، من حيث الدول التي توافق على استخدامه.

ونشر حساب “سبوتنيك V” الرسمي في “تويتر” وفق ما نقله موقع روسيا اليوم إحصاءات تؤكد أن اللقاح الروسي سجل حتى اليوم في 45 دولة ويتخلف فقط عن اللقاح الذي أنتجته شركة “أسترا زينيكا” البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتم اعتماده في 49 دولة.

وتعود المرتبة الثالثة في القائمة إلى اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، ووافقت 43 دولة على استخدامه.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة “لانسيت” الطبية المعتبرة أوائل فبراير، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وينبغي تخزين “سبوتنيك V” (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم) في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.