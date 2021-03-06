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عاجل: اقرار حظر جولان من الرابعة مساء ورفع الكراسي من المقاهي والمطاعم بهذه المناطق..

عاجل: اقرار حظر جولان من الرابعة مساء ورفع الكراسي من المقاهي والمطاعم بهذه المناطق..

2021/03/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية القصرين، حظر الجولان بمدينة سبيطلة وعمادات السرور والخضراء و القصر من الساعة الرابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا.

وتقرّر أيضا تعليق الصلاة في جميع المساجد ورفع الكراسي بالمطاعم و المقاهي بداية من اليوم السبت الى غاية 14 من الشهر الحالي.

كما قررت اللجنة منع انتصاب الأسواق الأسبوعية بكامل مرجع نظر معتمدية سبيطلة وغلق الحمامات وقاعات الأفراح.

يذكر أنّ اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية القصرين أعلنت الاثنين غلق وعزل منطقة ” الرحيات” من معتمدية سبيطلة.

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