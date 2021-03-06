القصرين : ثبوت حمل شخصين من منطقة ” الرحيّات” للطفرة البريطانية من فيروس كورونا

أثبتت النتائج النهائية لــ4 عيّنات تم رفعها مؤخرا لأشخاص مصابين بفيروس كورونا من أصيلي منطقة ” الرحيّات” في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين لإخضاعها للتقطيع الجيني بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول في العاصمة بعد الاشتباه في حملهم للسلالة البريطانية ، وجود هذه السلالة في عينتين إثنتين وفق ما أفاد به (وات) كاهية مدير الرعاية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بالقصرين ، منصف المحمدي .

وبخصوص نتائج بقية العيّنات التي تمّ رفعها مؤخرا للمخابر المرجعية بتونس العاصمة لإخضاعها للتقطيع الجيني للتثبت إن كانت تحمل طفرة لندن من عدمه بيّن المحمدي أنها من المنتظر أن تصدر اللليلة أو غدا .

وأبرز من جهة أخرى أن عدد المصابين بوباء كوفيد 19 بمنطقة “الرحيّات” المصنفة منطقة موبوءة بلغ منذ بداية شهر فيفري المنقضي الى حدود اليوم السبت 82 إصابة فينا بلغ عدد حالات الوفاة بها 5 وفيات .

ولفت المصدر ذاته إلى أن السلالة البريطانية الجديدة تعطي نفس عوارض وعلامات فيروس كورونا غير أنها تتميز بسرعة انتشارها وبخطورتها، مبينا أن الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا لفائدة منطقة ” الرحيّات” المتمثلة في عزلها وبمدينة سبيطلة التي تم إعلان حظر التجوال فيها بداية من اليوم السبت لمدة عشرة أيام إلى جانب جملة من التدابير الوقاية الأخرى ستظل قائمة إلى حين إستقرار الوضع الوبائي بهما.