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بطولة الرابطة المحترفة الثانية :نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

2021/03/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات المجموعتين الثالثة والرابعة ضمن الجولة السادسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارات اليوم السبت:

السبت 6 مارس
— المجموعة الثالثة
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس – مستقبل قابس 0-2
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – نادي منزل بوزلفة 1-0
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي – امل جربة 2-0
الترتيب
1- مستقبل قابس 10 6
2- امل جربة 9 6
-سكك الحديد الصفاقسي 9 6
4- القلعة الرياضية 8 6
5- سبورتينغ بن عروس 7 6
6- نادي منزل بوزلفة 6 6

— المجموعة الرابعة
في حمام سوسة
امل حمام سوسة – مستقبل المحمدية 1-0
في القصرين
مستقبل القصرين – اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
في جرجيس
الترجي الجرجيسي – النجم الرادسي 5-2

الترتيب النقاط لعب
1- أمل حمام سوسة 16 6
2- الترجي الجرجيسي 10 6
– مستقبل المحمدية 10 6
4 – اولمبيك سيدي بوزيد 8 6
5-النجم الرادسي 4 6
6- مستقبل القصرين 2 6

— الاحد 7 مارس
— المجموعة الاولى
في قربة – س 14
النادي القربي – جندوبة الرياضية وليد العوني
في الشبيكة – س 14
مستقبل السبيخة – نادي حمام الانف خالد قويدر
الاثنين 8 مارس
في مدنين – س 14
اولمبيك مدنين – جمعية جربة جلال السحباني
الترتيب النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 15 5
2- نادي حمام الانف 10 5
3- النادي القربي 7 5
4- جندوبة الرياضية 6 5
5- مستقبل السبيخة 4 5
6- جمعية جربة 0 5

–المجموعة الثانية
الاحد 7 مارس
في مساكن – س 14
هلال مساكن – قوافل قفصة وليد المنصري
في صفاقس 2 مارس – س 14
الملعب الصفاقسي – الملعب القابسي فرج عبد اللاوي
في منزل نور – س 14
كوكب منزل نور – مستقبل وادي الليل وليد البناني

الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 10 5
– قوافل قفصة 10 5
3- مستقبل وادي الليل 9 5
4- الملعب الصفاقسي 7 5
5- الملعب القابسي 5 5
6- كوكب منزل نور 1 5

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