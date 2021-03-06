بطولة الرابطة المحترفة الثانية :نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات المجموعتين الثالثة والرابعة ضمن الجولة السادسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارات اليوم السبت:

السبت 6 مارس

— المجموعة الثالثة

في بن عروس

سبورتينغ بن عروس – مستقبل قابس 0-2

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – نادي منزل بوزلفة 1-0

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي – امل جربة 2-0

الترتيب

1- مستقبل قابس 10 6

2- امل جربة 9 6

-سكك الحديد الصفاقسي 9 6

4- القلعة الرياضية 8 6

5- سبورتينغ بن عروس 7 6

6- نادي منزل بوزلفة 6 6

— المجموعة الرابعة

في حمام سوسة

امل حمام سوسة – مستقبل المحمدية 1-0

في القصرين

مستقبل القصرين – اولمبيك سيدي بوزيد 1-1

في جرجيس

الترجي الجرجيسي – النجم الرادسي 5-2

الترتيب النقاط لعب

1- أمل حمام سوسة 16 6

2- الترجي الجرجيسي 10 6

– مستقبل المحمدية 10 6

4 – اولمبيك سيدي بوزيد 8 6

5-النجم الرادسي 4 6

6- مستقبل القصرين 2 6

— الاحد 7 مارس

— المجموعة الاولى

في قربة – س 14

النادي القربي – جندوبة الرياضية وليد العوني

في الشبيكة – س 14

مستقبل السبيخة – نادي حمام الانف خالد قويدر

الاثنين 8 مارس

في مدنين – س 14

اولمبيك مدنين – جمعية جربة جلال السحباني

الترتيب النقاط لعب

1- اولمبيك مدنين 15 5

2- نادي حمام الانف 10 5

3- النادي القربي 7 5

4- جندوبة الرياضية 6 5

5- مستقبل السبيخة 4 5

6- جمعية جربة 0 5

–المجموعة الثانية

الاحد 7 مارس

في مساكن – س 14

هلال مساكن – قوافل قفصة وليد المنصري

في صفاقس 2 مارس – س 14

الملعب الصفاقسي – الملعب القابسي فرج عبد اللاوي

في منزل نور – س 14

كوكب منزل نور – مستقبل وادي الليل وليد البناني

الترتيب النقاط لعب

1- هلال مساكن 10 5

– قوافل قفصة 10 5

3- مستقبل وادي الليل 9 5

4- الملعب الصفاقسي 7 5

5- الملعب القابسي 5 5

6- كوكب منزل نور 1 5