الرابطة المحترفة الاولى: اتحاد بن قردان الى المركز الثاني

ارتقى فريق اتحاد بن قردان الى المركز الثاني عقب فوزه اليوم السبت على الاتحاد المنستري 3-2 في افتتاح الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل ايوب التليلي (45) وعمر زكري (54) وسيف الدين الجربي (63) اهداف اتحاد بن قردان فيما سجل ادريس المحيرصي (35) وداغو تشيبامبا (90 ز1) من ركلة جزاء هدفي الاتحاد المنستيري.

ورفع اتحاد بن قردان رصيده الى 28 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد ما عدا مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي التي تاجلت الى موعد لاحق.

السبت 6 مارس

في بن قردان

اتحاد بن قردان 3 ايوب التليلي (45) وعمر زكري (54) وسيف الدين الجربي (63)

الاتحاد المنستيري 2 ادريس المحيرصي (35) وداغو تشيبامبا (ض ج 90 ز1)

الاحد 7 مارس

في رادس – س 16 و15

النادي الافريقي – النادي الصفاقسي هيثم القصعي

في حمام سوسة – س 14

النجم الساحلي – مستقبل سليمان وليد الجريدي

في باجة – س 14

الاولمبي الباجي – مستقبل الرجيش نضال اللطيف

في بنزرت – س 14

النادي البنزرتي – نجم المتلوي الصادق السالمي

في باردو – س 14

الملعب التونسي – شبيبة القيروان سفيان قتات

ملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7

2- اتحاد بن قردان 28 16 7 7 2 16 8

3-النادي الصفاقسي 27 14 8 3 3 21 8

4- النجم الساحلي 27 14 8 3 3 20 12

5-مستقبل الرجيش 23 15 6 5 4 16 11

6- الاولمبي الباجي 20 15 5 5 5 15 16

7- مستقبل سليمان 20 15 5 5 5 19 22

8- الاتحاد المنستيري 19 14 5 4 5 17 13

9- اتحاد تطاوين 18 15 4 6 5 12 16

10 -الملعب التونسي 16 15 3 7 5 16 16

11-نجم المتلوي 16 15 4 4 7 8 14

12- النادي البنزرتي 13 14 3 4 7 9 14

13 – النادي الافريقي 12 15 2 6 7 16 25

14- شبيبة القيروان 2 15 0 2 13 8 35