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المهدية: ايقاف شاب رفقة أمه وأخته بصدد التفريط بالبيع في رضيعة

2021/03/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الفرقة العدلية للحرس الوطني بالمهدية، السبت، من إيقاف شاب رفقة أمه وشقيقته وهم بصدد التفريط بالبيع في رضيعة لم يتجاوز عمرها السنة والنصف، وفق ما أكده الرائد محمد الغراد الناطق الرسمي بإقليم الحرس الوطني بالمهدية في تصريح لـ”وات”.

وأوضح الغراد أن الفرقة المذكورة، وبعد استشارة النيابة العمومية بكل من المهدية والقيروان، نصبت كمينا للمضنون فيهم بمنطقة السبيخة من ولاية القيروان لتنجح في القبض عليهم قبل بيع الرضيعة.

وأضاف المتحدث أن النيابة العمومية أذنت للفرقة العدلية للحرس الوطني بالمهدية بالاحتفاظ بذوي الشبهة ومباشرة قضية مضمونها الاتجار بالأطفال.

ولفت الغراد، في نفس السياق، إلى أنه جرى ايداع الرضيعة موضوع القضية لدى إحدى الجمعيات المختصة بولاية المهدية.

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