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ظهور بعض السحب على أغلب المناطق مع نزول امطار متفرقة مؤقتا رعدية اثناء الليل

2021/03/07 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتسم الطقس صباح الاحد 07 مارس 2021 بظهور ضباب محلي ثم بعض السحب على أغلب المناطق تتكاثف تدريجيا اخر النهار بالجنوب ومحليا بالوسط مع نزول امطار متفرقة ومؤقتا رعدية اثناء الليل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة بالشمال والوسط تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات وبين 19 و24 درجة بالجنوب لتصل إلى 29 درجة باقصى الجنوب.

وتهب الرّياح من القطاع الشرقي قويّة نسبيا فقويّة من 40 الى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية، وضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كلم/س ببقية المناطق.

ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب.

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