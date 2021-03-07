الكاف : رصد حالة وفاة جديدة و 15 إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد

بعد 10 أيام متتالية لم تسجّل فيها أية حالة وفاة رصدت الادارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الأحد حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 67 عينة رفعت بتاريخ 05 مارس الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 168شخصا وفق ما أوردته ذات الإدارة في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد في الجهة

وأفرزت التحاليل المخبرية أيضا وفق نفس التحيين تسجيل إصابة 15 شخصا بالعدوى بالفيروس توزّعت إلى سبع حالات بمدينة الكاف وحالتين بكل من السرس والقصور والدهماني وحالة واحدة بكل من تاجروين ونبر، ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية المؤكدة بالفيروس إلى 5060حالة.

وشهدت الجهة تعافي 4968 شخصا من المرض فيما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 25 شخصا وعدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 101 شخص.