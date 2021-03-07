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سليانة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2832 إصابة مؤكدة

2021/03/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس السبت، 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 2832 حالة مؤكدة، منها 121 حالة وفاة.
وبيّن كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، اليوم الأحد لـ”وات”، أن الإصابات تتوزع الى 10 إصابات بالكريب، وإصابتين بقعفور، وإصابة بسليانة المدينة، وأخرى بمكثر.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري يقدر في الجهة بـ108 حالات، مشيرا الى أن الإصابات في صفوف مهنيي الصحة بلغ في الجهة 249 إصابة.
وأوضح، أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة تعدّ حاليا 8 حالات، الى جانب 8 حالات بالمستشفيات المحلية.

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