الحرس الديواني بصفاقس وتطاوين يحجزان أدوية مخدرة وسجائر مهربة بقيمة تتجاوز 300 الف دينار

أحبطت فرقة الحرس الديواني بصفاقس محاولة تهريب 3000 قرص مخدر بقيمة 32 ألف دينار.

وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته مساء الأحد، تحرير محضر حجز في الغرض، مشيرة الى رصد هذه الأقراص المخدرة التي كانت مخفية باحكام داخل محرك سيارة أثناء دورية مراقبة لوسائل النقل.

وعثرت، من جهة أخرى، دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتطاوين على نحو 61500 علبة سجائر مهربة ناهزت قيمتها 222 ألف دينار كانت مكمنة بين الكثبان الرملية.

وأوضحت، في البلاغ ذاته، أنها عثرت على هذه السجائر اثر ضبط شاحنة رباعية الدفع على مستوى منطقة “خشم مريم” تبين وأن مالكها كان ينوي شحن بضاعة مهربة مخفية بأحد الأمكنة بالمنطقة الصحراوية.

وتم تحرير محضر في الغرض وتأمين البضاعة والشاحنة، علما أن القيمة الجملية للمحجوز قد بلغت 300 الف دينار.